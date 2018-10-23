Сенцов получит премию Сахарова - журналист

Украинский режиссер Олег Сенцов, скорее всего, получит премию Сахарова, которую вручает Европейский парламент 25 октября. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 23 октября.

"Выглядит очень вероятно, что Сенцов получит премию Сахарова-2018 в этот четверг. Насколько мне известно, его кандидатуру поддержат ECR и ALDE вместе с EНП, которая его номинировала", - написал корреспондент.

На премию также претендуют организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи.

Напомним, Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Премия Сахарова за свободу мнения является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла постановление о выдвижении Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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Источник: korrespondent.net