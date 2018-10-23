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23. 10. 2018

В Турции заявили, что нашли тело журналиста Хашукджи

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашудкжи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружено в колодце. Об этом заявил глава турецкой партии Родина Догу Перинчек, сообщает издание Haberler.

По словам Перинчека, спецслужбы нашли фрагменты тела Хашукджи в колодце на территории консульства.

"Турецкие спецслубжы нашли фрагменты тела в колодце в саду консульства. Думаю, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган объяснит все завтра", - сказала Перинчек.

Ранее сообщалось, что Джамаль Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле удушающим захватом.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября.

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Источник: korrespondent.net

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