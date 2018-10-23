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23. 10. 2018

В Google Maps переименовали Верховную Раду на Зраду

Пользователи сервиса Google Maps переименовали Верховную Раду Украины в Верховную Зраду.

Кроме того, пользователи снизили оценку работы украинского парламента. Десятки негативных отзывов снизили рейтинг Рады до 2 из 5.

По состоянию на 12:00 название парламента не исправлено, и на картах сервиса значится Зрада вместо привычной Рады.

 
 

Ранее Google-карты "расчленили" целующуюся пару. Странный снимок обнаружили пользователи на снимках одного из пляжей.

Напомним, пропавший Боинг нашли на Google-картах.

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Источник: korrespondent.net

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