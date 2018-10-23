НАПК: 13 чиновников умышленно не предоставили свои декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений - умышленного непредставления деклараций 13-ю лицами. Соответствующие обоснованные выводы направлены в органы Нацполиции и прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 23 октября.
Так, при осуществлении контроля своевременности представления деклараций, было установлено, что 12 человек, которые уволились в 2017 году, не подали декларации после увольнения, а одно лицо - ежегодную декларацию.
"Среди чиновников, которые не выполнили требований закона… депутат сельского совета, должностные лица ГФС, Нацбанка, районных государственных администраций, Пенсионного фонда, других государственных органов и учреждений", - говорится в сообщении.
Национальное агентство согласно с законодательством сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение десяти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получения, чиновники декларации не подали.
"Всего с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 68 обоснованных выводов о непредставлении декларации должностными лицами", - добавили в ведомстве.
Ранее НАПК получило доработанный модуль автоматической проверки электронных деклараций.
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Источник: korrespondent.net
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