СМИ назвали главную цель керченского стрелка

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков в первую очередь собирался убить директора учреждения Ольгу Гребенникову, об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев.
Мать погибшего Александра Лазарева сообщила, что увидела Гребенникову в морге во время опознания тела 19-летнего керченского стрелка. По ее словам, руководительница колледжа тогда сказала, что тоже могла оказаться среди погибших.
Лазарева уверена, что именно директор в тот день должна была умереть первой. "Дети ее никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались", - отметила она.
Очевидцы рассказали телеканалу, что изначально Росляков направился именно к кабинету Гребенниковой, но не нашел ее и пошел искать в другие помещения. Он начал стрелять по окружающим, когда понял, что женщины в здании нет. Своих жертв он добивал выстрелом в лицо. Позднее выяснилось, что руководительница колледжа покинула здание за несколько минут до трагедии.
По информации телеканала, сейчас следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье Халатность.
Напомним, в прошлую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа.
Накануне в Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации после бойни в колледже.
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Источник: korrespondent.net
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