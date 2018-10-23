Во Львовской области местные перекрыли трассу к границе

Во Львовской области жители райцентра Мостиска перекрыли движение по международной трассе Львов-Шегини, что ведет к границе с Польшей. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба областного управления патрульной полиции.
"Перекрытие движения по автотрассе Львов-Шегини вызвано задержкой с ремонтом улицы Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.
Отмечено, что 50 человек без остановки переходят пешеходный переход, как следствие, автомобили не могут проехать по трассе, проходящей через город. В то же время известно, что пикетчики пропускают спецтехнику, автомобили с маленькими детьми и больными.
Как сообщается, митингующие таким образом пытаются добиться ремонта городской улицы.
Напомним, утром 6 октября несколько десятков человек перекрыли трассу Львов - Сходница. Жители Сходницы требовали ремонта участка трассы между Бориславом и Сходницей, который находится в плачевном состоянии.
При этом люди обвиняли Кабмин в затягивании начала ремонтных работ, которые должны были стартовать еще в 2017 году. Вскоре они трассу разблокировали.
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Источник: korrespondent.net
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