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23. 10. 2018

На Донбассе сохраняется "тишина" - Минобороны

С начала вторника, 23 октября, в районе проведения Операции объединенных сил сохраняется режим тишины. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам ООС, полковник Максим Праута, передает 112 Украина.

"С начала текущих суток и до 11:00 враг воздержался от огневых провокаций. Потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация находится под полным контролем украинских подразделений", - сказал он.

Он также напомнил, что за минувшие сутки также сократилось количество обстрелов, никто из военных не пострадал.

В то же время, накануне в Донбассе были ранены трое военных, а также житель Марьинки.

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Источник: korrespondent.net

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