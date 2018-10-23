В Раде растет количество депутатов-прогульщиков

В октябре 2018 года лишь 37% народных депутатов (157 из 423) посетили все заседания Верховной Рады. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Комитет избирателей Украины.
Больше всего депутатов-прогульщиков насчитали в группах Воля народа и Возрождение, а также во фракции Оппозиционного блока.
В среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов Воли Народа, 31% - Возрождение и 30% - Оппозиционного блока.
В то же время самые высокие показатели посещаемости у Народного Фронта и Блока Петра Порошенко. В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% - БПП, 18% - Батькивщины, 20% - РПЛ, 26% - Самопомощи и внефракционных депутатов.
Кроме того, количество депутатов-прогульщиков, по сравнению с сентябрем возросло. В сентябре все заседания Рады посетили 43% народных депутатов, октябре – лишь 37%.
Больше всего депутатов официально отсутствовали на пленарном заседании Рады в пятницу, 19 октября - 123 депутата. Всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний.
Ранее стало известно, кто в Раде получил самую большую зарплату в сентябре.
Напомним, в Google Maps переименовали Верховную Раду в Зраду.
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Источник: korrespondent.net
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