Авто с премьером Словакии сбило оленя, есть пострадавшие

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини попал в ДТП. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Словацкое радио.

Указано, что автомобиль главы правительства столкнулся с оленем на трассе между населенными пунктами Попрад и Велька Ломница.

"Небольшие травмы в результате аварии получил водитель Пеллегрини, сам премьер не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что словацкий политик направлялся на выездное заседание правительства в город Кежмарок.

Ранее в Канаде бегущий олень врезался в пешехода.

Также сообщалось, что в США олень протаранил самолет на взлете.

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Источник: korrespondent.net