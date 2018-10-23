В Луганской ОГА заявили об обстреле Счастья

Город Счастье Луганской области, в котором расположена электростанция, обстреляли из артиллерии. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

"Счастье подверлось обстрелу из 80-мм артиллерии. Больше 50 мин враг выпустил в направлении города, вероятно, пытаясь уничтожить Счастьинскую ТЭС", - пишет чиновник.

При этом он напомнил, что альтернативных источников электрогенерации нет, а работа ТЭЦ под вопросом из-за отсутствия угля.

Клименко добавил, что электроподстанцию в Кременной, которая объединяет Луганскую область с Объединенной энергетической системой Украины, построят только в следующем году.

"К счастью, несмотря на плотный огонь противника, разрушений и жертв нет", - сообщил чиновник.

Ранее в штабе ООС заявили, что с начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины. Со вчерашнего дня ни один военный не пострадал.

В то же время, накануне в Донбассе были ранены трое военных, а также житель Марьинки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net