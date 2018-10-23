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23. 10. 2018

Украинцев предупредили о резком изменении погоды

В Украине на протяжении 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий в западных, центральных областях и местами в северных и Харьковской. Об этом говорится на странице Укравтодора в Facebook во вторник, 23 октября.

По сообщению Гидрометцентра Украины, ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.

Из-за ухудшения погоды водителей автомобилей просят быть осторожными во время езды на дорогах - придерживаться правил дорожного движения и не превышать скорость.

 
 

Как сообщалось, в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в среду и четверг в Украине пройдут дожди, на севере, западе, в центре и Харьковской области - местами с мокрым снегом.

 
 

Стало известно, когда в Киеве пойдет первый снег

По всей стране ветер усилится до 15-20 м/сек. В Киевской области в эти дни ожидаются дожди (25 октября - с мокрым снегом), ветер усилится до 15-20 м/сек.

 
 

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Источник: korrespondent.net

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