Эрдоган рассказал подробности убийства саудовского журналиста

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашудкжи, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, все еще не найдено. Об этом во время выступления в парламенте во вторник, 23 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс.
По его данным, все улики свидетельствуют о том, что журналиста убили жестоко.
"Вся информация, улики указывают на то, что убийство Джамаля Хашудкжи было диким и жестоким", - отметил Эрдоган.
Также он отметил, что убийство Хашудкжи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле планировалось заранее.
Убийцы начали готовиться к нападению в конце сентября, заявил Эрдоган. По его словам, они знали, что 2 октября Хашудкжи пойдет в генконсульство. Во версии турецкой стороны, убийство готовили две команды, одна из них в составе девяти человек, включая генералов, специально прилетела для этого из Саудовской Аравии.
Эрдоган заявил, что накануне убийства некоторые из этих людей посетили лес, были замечены в генконсульстве и в пригороде Стамбула. Согласно информации президента, шесть человек покинули Турцию вечером 2 октября, еще семь человек - поздним вечером того же дня.
Также он рассказал, что из генконсульства пропал жесткий диск, на котором хранились записи камер видеонаблюдения.
По словам Эрдогана, в убийстве непосредственно замешаны минимум 15 подданных Саудовской Аравии. Кроме того, в деле есть еще три фигуранта. Подозреваемые уехали из Турции в Саудовскую Аравию, где были задержаны.
Напомним, глава турецкой партии Родина Догу Перинчек заявлял, что тело саудовского журналиста Джамаля Хашудкжи обнаружено в колодце.
Ранее сообщалось, что Джамаль Хашукджи был убит удушающим захватом.
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Источник: korrespondent.net
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