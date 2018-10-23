Эрдоган рассказал подробности убийства саудовского журналиста

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашудкжи, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, все еще не найдено. Об этом во время выступления в парламенте во вторник, 23 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс.

По его данным, все улики свидетельствуют о том, что журналиста убили жестоко.

"Вся информация, улики указывают на то, что убийство Джамаля Хашудкжи было диким и жестоким", - отметил Эрдоган.

Также он отметил, что убийство Хашудкжи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле планировалось заранее.

Убийцы начали готовиться к нападению в конце сентября, заявил Эрдоган. По его словам, они знали, что 2 октября Хашудкжи пойдет в генконсульство. Во версии турецкой стороны, убийство готовили две команды, одна из них в составе девяти человек, включая генералов, специально прилетела для этого из Саудовской Аравии.

Эрдоган заявил, что накануне убийства некоторые из этих людей посетили лес, были замечены в генконсульстве и в пригороде Стамбула. Согласно информации президента, шесть человек покинули Турцию вечером 2 октября, еще семь человек - поздним вечером того же дня.

Также он рассказал, что из генконсульства пропал жесткий диск, на котором хранились записи камер видеонаблюдения.

По словам Эрдогана, в убийстве непосредственно замешаны минимум 15 подданных Саудовской Аравии. Кроме того, в деле есть еще три фигуранта. Подозреваемые уехали из Турции в Саудовскую Аравию, где были задержаны.

Напомним, глава турецкой партии Родина Догу Перинчек заявлял, что тело саудовского журналиста Джамаля Хашудкжи обнаружено в колодце.

Ранее сообщалось, что Джамаль Хашукджи был убит удушающим захватом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net