О том, с чем это связано, рассказали эксперты МС «Добробут» во время пресс-конференции, проходившей 18 октября.

В частности, как объяснила сложившуюся ситуацию дитинолог Станислава Гапонова, это связано, прежде всего, с тем что специалисты смогли научиться диагностировать расстройства аутичного спектра.

«В Украине существует огромная проблема своевременной диагностики РАС, а также комплексного лечения детей с особенными потребностями. Именно это стало толчком к открытию первого в Украине Центра, объединяющего в себе психологическую и физическую реабилитации, а также медицинскую помощь детям с особенными потребностями. Ведь только комплексный подход способен поддерживать нормальный образ жизни у людей с подобным диагнозом», — говорит Станислава Гапонова.

О том, что проблема ранней диагностики заболеваний подобным РАС или ДЦП в Украине стоит очень остро, рассказала и мама особенного ребёнка с диагнозом ДЦП Татьяна Прудникова:

«В Украине почти не существует практики раннего выявления особенных детей. Из-за этого родители после постановки диагноза их детям вынуждены начинать гонку со временем, чтобы хотя бы сохранить уровень развития ребёнка на одном уровне. Если родители хотят улучшить состояние ребёнка, необходимо прилагать вдвое больше усилий и преодолевать сопротивление системы. Далеко не каждый врач согласен работать с особенными детьми и у большинства из них не хватает навыков», — поделилась своими переживаниями Татьяна. Второй, но не менее значимой, проблемой, является отсутствие комплексного подхода к особенным детям.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве открылся Центр Дитинология особенного развития

Консул Европейской ассоциации «Аутизм Европа», учредитель Фонда помощи детям с синдромом аутизма «Дитина з майбутнім» Инна Сергиенко подчеркнула, что семьи, где есть особенные дети, сталкиваются с огромным количеством проблем и одной из самых насущных является поиск адекватной медицинской помощи. Поэтому появление Центра с полным спектром услуг для детей с особенными потребностями — это сдвиг в лучшую сторону в вопросе адаптации особенных детей в общество.

«Аутизм неизлечим, но поддается корректировке и основная задача родителей детей с РАС — успешно интегрировать их в общество. Например, в США 92% всех аутистов интегрированы в социум и общество относится с пониманием», — говорит Станислава Гапонова.

Открытие Центра «Дитинология особенного развития» на базе клиники «Добробут» состоялось 18 октября 2018 года. Его специализация как раз и связана с реабилитацией детей с аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным параличом (ДЦП) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Для работы с детьми с особенными потребностями в Добробуте собрана команда из 25 врачей и психологов, а также ортопедов, офтальмологов, лор-врачей, детских кардиологов, эндокринологов и аллергологов. У всех практический опыт от 10 лет и прошли тренинги по правильной коммуникации с пациентами с особенными потребностями», — отметила операционный директор Центра «Дитинологии особенного развития» Ирина Левицкая.

В свою очередь, генеральный директор сети «Добробут» Олег Калашников заявил, что в идеале такие центры должны быть в каждом районе, потому что географическая доступность - это очень важный фактор для семей с особенными детьми и на данном этапе в каждом подразделении клиники проходит обучение всех дитинологов (первых специалистов, встречающихся с семьей и ее проблемой) и формируется определенный пул обученных специалистов.

В Центре есть специалисты психологической реабилитации и диагностики, среди которых психолог, логопед-дефектолог, тьютор (педагог сопровождения ребенка), психотерапевт, генетик и диетолог; а также реабилитолог, кинезитерапевт, массажист – специалисты, отвечающие за физическое восстановление. Для максимально эффективного лечения на втором этаже Центра обустроена сенсорная комната. Еще одно преимущество - здесь есть не только детский семейный психолог, но и для взрослых, что немаловажно, поскольку с особенными детьми нередко сталкиваются с психологическими проблемами.

Источник: korrespondent.net