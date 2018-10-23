Деньги на партию от РФ. Новый шпионский скандал

Чем ближе выборы, тем больше слухов и скандалов вокруг них.
Власти давно предупреждают перед голосование в Украине стоит ожидать давления, провокаций и попыток вмешаться со стороны РФ. Теперь эти предупреждения обрел реальные формы, как утверждают в СБУ.
Задержан известный бизнесмен, меценат Тимофей Нагорный, которого подозревают в мошенничестве и государственной измене.
Корреспондент.net собрал подробности об истории Нагорного.
Бизнесмен или шпион?
Тимофей Нагорный - украинский бизнесмен и меценат, экс-супруг олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой. После ПТУ, армии и университета стал директором по развитию сайта Ukr.net, в 2009-м - президентом Фонда волонтеров Украины. Выступал продюсером украинских артистов.
В 2012 году Нагорный баллотировался в Верховную Раду по округу в родной Макеевке, но в парламент не прошел.
По данным донецкого журналиста Дениса Казанского, Нагорный в "околополитических кругах вращался уже давно, но выторговать себе хотя бы проходное место в списке Партии регионов так и не смог. Все время маячил где-то на третьих ролях, зарабатывал всяким решаловом и техническим кандидатом на мажоритарных округах".
В сентябре 2014-го Нагорный поехал на так называемый "Марш мира" в Москву. Там его вместе с помощником Кириллом Гоголем арестовали за якобы неповиновение сотрудникам полиции. Через пять суток – отпустили.
Но как утверждают в СБУ – не просто так, а предварительно завербовав.
Глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк заявил, что “по заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине".
По версии следствия, политсила Нагорного должна была принять участие в выборах.
Ее лоббирование интересов России должно было заключаться в препятствовании вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднятии вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного.
Украинские правоохранители продемонстрировали видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве. С российскими спецслужбами подозреваемый общается с 2013 года.
Как об этом узнали?
В СБУ говорят, что к ним обратился российский бизнесмен, которому предложили за деньги закрыть уголовные дела против него и его родителей в России. Среди посредников якобы был Нагорный.
"Они предлагали российскому бизнесмену, который сейчас находится на территории Украины, мошенническим путем решить вопрос с правоохранительными органами России, путем передачи им значительных средств. В данном случае речь идет о 0,5 и 1 миллионе евро", – рассказал Валендюк.
К закрытию дела против бизнесмена якобы должны были привлечь генерального прокурора России Юрия Чайку и сына экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.
2 и 3 октября в Киеве при передаче денег задержали двух россиян, якобы адвокатов, которые должны были выступить посредниками.
Тот самый бизнесмен, который обратился к СБУ - Алексей Дашутин, который по данным СМИ был осужден в РФ за хищение имущества Минобороны РФ, но избежал тюрьмы.
По версии силовиков, руководитель "Фонда волонтеров Украины" обещал опальному Дашутину "закрыть" его вопросы за вознаграждение в размере 1 млн евро.
Зашита Нагорного утверждает, что Дашутин - в настоящее время объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах на территории России.
Версия Нагорного
Нагорный не признает вину ни по одному из эпизодов и утверждает, что не совершал ничего такого, что могло бы противоречить национальным интересам Украины.
По версии Нагорного, он общался с Дашутиным, как с бизнесменом, который хочет помогать украинскому спорту. И деньги он должен был получить именно на это, а не на решение каких-то вопросов в России.
Нагорный назвывает дело против себя политически мотивированным. Ведь он всего несколько недель назад заявил о своих политических амбициях, а тут ему сразу вставляют “палки в колеса”.
"Как только я объявляю о политических амбициях, сразу начинаются такие "качели". В 2012 году я пошел кандидатом против партии власти, и меня зарегистрировали только с третьего раза, в 2014 - вообще не зарегистрировали как кандидата. Эти люди боятся таких беспартийных, внеклановых, которые не подчиняются ни Пинчукам, ни Коломойским, ни Ахметовым, но служат народу Украины, и живут по зову сердца", - говорил он в суде.
У Нагорного был даже план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и желание пообщаться по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным. Суть плана заключалась в переговорах общественных деятелей. “Мы предлагали народную дипломатию - объединить общественников Донецка, Луганска и Украины. Сделать круглый стол и показать, что люди, которые помогали исключительно мирному населению Донбасса вне зависимости от территории их проживания - на подконтрольной или на неподконтрольной территории, могут принять правильные решения для дорожной карты, для выхода из кризиса и для мирного урегулирования конфликта ”, - рассказывал сам Нагорный.
В понедельник, 22 октября, Апелляционный суд Киева отправил Нагорного под арест до 30 ноября, без права внесения залога. На суде бизнесмен заявил: завербован не был, с иностранными спецслужбами не сотрудничал; письма - писал, но как общественный деятель, и писал не только президенту РФ Владимиру Путину.
Источник: korrespondent.net
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