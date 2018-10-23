Командира охраны арсенала в Калиновке оштрафовали за пьянство на службе

Командира отделения взвода охраны арсенала Минобороны в Калиновке (Винницкая область) оштрафовали за пьянство на месте службы. Решение суда о штрафе размером в 3 655 гривен было принято 10 октября, сообщают Украинские новости.

"Установлено, что младший сержант, занимающий должность командир отделения взвода охраны и обороны роты охраны и обороны батальона обороны, 3 октября около 8.40 прибыл на территорию воинской части в нетрезвом состоянии. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводился в Калиновской районной больнице, результат составил 0,8 промилле алкоголя", - сообщает издание.

Военнослужащий полностью признал свою вину и был решением суда оштрафован на 215 необлагаемых минимумов доходов.

Напомним, вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке, которая находится в 30 километрах от Винницы, начались взрывы на военном складе. Взрывы продолжались несколько дней без перерывов, в Калиновке и окрестностях позже собрали около тысячи неразорвавшихся снарядов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net