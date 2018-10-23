Советник саудовского принца приказал убить Хашкаджи по Skype - СМИ

Cоветник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани отдал приказ убить журналиста Джамаля Хашкаджи по Skype. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что 2 октября Хашкаджи был схвачен в саудовском консульстве в Стамбуле группой из 15 человек. Злоумышленники прилетели на двух самолетах из Саудовской Аравии в Турцию за несколько часов до убийства.

По данным источников, аль-Кахтани принимал непосредственное участие в допросе Хашкаджи и отдал приказ о его убийстве, однако сделал это виртуальнo.

Источник агентства утверждает, что аль-Кахтани был вовлечен в процесс через Skype.

Когда Хашкаджи доставили в комнату в саудовском консульстве, аль-Кахтани был на связи и начал оскорблять журналиста, на что тот ответил оскорблениями в ответ. Вскоре советник наследного принца приказал своей команде разобраться с журналистом: "Принесите мне голову пса", - цитирует аль-Кахтани источник в турецкой разведке.

По данным источников, запись Skype-разговора имеется в распоряжении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган сообщил, что убийство Джамаля Хашудкжи было диким и жестоким.

Также глава турецкой партии Родина Догу Перинчек заявил, что тело саудовского журналиста обнаружено в колодце.

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Источник: korrespondent.net