На Западной Украине из-за кори закрывают школы

Из-за вспышки кори в Ивано-Франковской области были закрыты три школы. Еще одну школу закрыли в Черновицкой области. Об этом во вторник, 23 октября, сообщают местные СМИ.

Среди закрытых на карантин на Прикарпатье оказалась школа в Тысменице. Директор учебного заведения Василий Луцюк говорит, что все началось с младших классов. Там сразу же приостановили учебный процесс, но инфекция еще больше распространилась.

Врачи говорят, что на Прикарпатье вакцина есть только для детей.

Чтобы остановить эпидемию, в районе решили полностью остановить обучение в школе. В местной амбулатории заверили, что это дало положительный результат.

Еще одну школу из-за вспышки кори закрыли в Путиле Черновицкой области. Вынужденные каникулы для школьников продлятся как минимум до конца недели.

Ранее карантин из-за кори объявляли в в двух школах Винницкой области.

А 1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок.

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Источник: korrespondent.net