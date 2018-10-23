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23. 10. 2018

Бойня в Керчи: колледж покинули десятки студентов

Родители 22 студентов не хотят, чтобы их дети продолжали обучение в Керченском политехническом колледже после произошедшего массового убийства в учебном заведении. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook.

"22 семьи изъявили желание перевести своих детей в другое учебное заведение. Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет - идем навстречу каждому без исключения", - написал Аксенов.

Сколько всего студентов в политехе, в его записи не указано.

Накануне в Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации после бойни в колледже. Сегодня учебное заведение возобновило работу.

Напомним, в прошлую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа.

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Источник: korrespondent.net

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