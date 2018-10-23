Украина будет участвовать в Trident Juncture как страна-партнер НАТО

НАТО имеет более 40 стран-партнеров, из них лишь пять будут принимать участие в учениях Trident Juncture, и Украина - одна из этих стран. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил заместитель начальника штаба по операциям НАТО Одд Эгил Педерсен изданию Укринформ.

Он отметил, что учения будут проходить с 25 октября по 7 ноября этого года.

"Это, действительно, очень большие учения, и Украина будет представлена штатными офицерами в штабах. В целом из 41 страны- партнера НАТО лишь пять стран участвуют и среди них Украина", - отметил он.

По его информации, в учениях будут участвовать представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Начало военных учений запланировано на 25 октября.

Многонациональные учения НАТО Trident Juncture продлятся с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции. В маневрах будут принимать участие около 50 тысяч солдат, в том числе свыше 14 тыс. военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолетов Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США Гарри Трумен.

Ранее сообщалось, что участие в учениях НАТО обойдется немцам в 90 млн евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net