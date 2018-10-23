ГФС отрицает законность автомобилей на еврономерах

Решение Верховного суда о признании законным пользование личным автомобилем на иностранной регистрации, ввезенного в режиме транзита, не означает легализацию таких автомобилей. Об этом сообщает пресс-службу ГФС во вторник, 23 октября.

В ведомстве заявляют, что решение суда "касается одного конкретного факта привлечения к административной ответственности".

"Никаким образом это решение не может быть основанием для освобождения от ответственности других лиц за нарушение сроков транзитного ввоза транспортных средств", - отметили в ГФС.

В ведомстве также отметили. что в случае установления факта использования автомобиля, ввезенного в режиме "транзит", есть все основания для рассмотрения вопроса о наличии в действиях лица признаков правонарушения, предусмотренного статьей 485 ТК Украины, и составления протокола о нарушении таможенных правил.

"Так, санкцией статьи 485 ТК Украины за использование товаров, относительно которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, предусмотрено наложение взыскания в виде штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный Суд признал законным бессрочное использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в страну в режиме "транзит".

К такому выводу суд пришел, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене штрафа в размере 8 500 гривен за пользование нерастаможенным авто на еврономерах. Суть спора заключается в том, что истец, который является собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии, не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита.

Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.

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Источник: korrespondent.net