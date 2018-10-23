В Луганской области продолжается протест шахтеров

В Луганской области горняки шахты имени Капустина ГП Лисичанскуголь продолжают забастовку под землей. Об этом во вторник, 23 октября, пишет Укринформ со ссылкой на представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского.

По состоянию на утро 23 октября, протестовали 23 горняка.

"Состояние здоровья их вроде удовлетворительное, они не жаловались. Правозащитники на месте собрали продукты и передали шахтерам. Вчера я с ними провел около полутора часов, мы поговорили, я выслушал их требования, записал и доложил Уполномоченному", - заявил Лисянский.

Кроме этого, офис омбудсмена опубликовал видеообращение от шахтеров к Уполномоченному с просьбой о помощи.

Напомним, протест горняков начался 19 октября. Шахтеры требуют погашения задолженности по выплате зарплат, а также отставки гендиректора Лисичанскуголь.

Как сообщал глава Минэнерго Игорь Насалик, задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net