В Одесской области полицейский сбил насмерть пешехода - СМИ

В Одесской области произошло ДТП с участием полицейского, сбившего насмерть пешехода. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает со ссылкой на данные областной полиции издание Овідіопольські новини.

Отмечено, что этот резонансный случай произошел на прошлой неделе в селе Прилиманское Овидиопольского района, однако правоохранители сообщили о нем только 23 октября.

"Предварительно установлено, что 17 октября около 22:00 автомобиль ВАЗ, двигаясь по Овидиопольской дороге в направлении пгт Овидиополь, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешехода 1949 года рождения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился полицейский, который в момент ДТП не был на службе. Согласно заключению медицинского обследования, водитель был трезв", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье совершение ДТП, повлекшее смерть человека. Также назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

По словам очевидцев, вышеупомянутый автомобиль передвигался с большой скоростью.

"Выехав на встречную полосу, он сбил пенсионера, которого от сильного удара "подбросило вверх". Момент ДТП также зафиксировала камера видеонаблюдения", - отмечает издание.

Ранее на столичном бульваре Леси Украинки 23 октября произошло масштабное ДТП с участием около двух десятков автомобилей.

Также сообщалось, что в Киеве 22 октября перевернулся военный грузовик.

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Источник: korrespondent.net