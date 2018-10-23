Siemens отложила подписание с Саудовской Аравией крупного контракта

Компания Siemens решила пропустить экономический форум в Саудовской Аравии после скандала с убийством журналиста, что привело к тому, что и решение о подписании контракта на строительство электростанции будет отложено. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Bloomberg.
Издание отмечается, что речь идет о соглашении на $20 млрд.
Ранее предполагалось, что контракт будет подписан на этой неделе на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.
Вместе с тем, агенство отмечает со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что неприезд исполнительного директора Siemens Джо Кэзера не означает отказ от проекта, но несомненно приведет к его отсрочке.
Однако, глава Siemens лишь один из многих топ-менеджеров международных корпораций, которые не приехали на форум в свете скандала в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Он был убит в здании генконсульства этой страны в Стамбуле, что Эр-Рияд признает, но настаивает, что власти страны не отдавали подобных приказов, а репортер погиб в результате конфликта.
Bloomberg отмечает, что в Siemens не стали комментировать судьбу контракта.
Ранее к растущему списку министров и ведущих руководителей предприятий, отказавшихся от участия в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии присоединился министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Как сообщали СМИ, советник саудовского принца приказал убить Хашкаджи по Skype.
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Источник: korrespondent.net
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