Трамп обещает защищать права трансгендеров

Президент США Дональд Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Reuters.
Отмечено, что его заявление последовало за публикацией статьи в The New York Times, в которой говорилось, что американская администрация намерена добиться того, чтобы половая принадлежность человека закреплялась за ним при его рождении навсегда. Это означало бы, что далее в течение всей жизни он не смог бы изменить пол в своих документах.
Ранее в Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол.
В конце июня Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны позволять гражданам указывать в документах третий пол. В ноябре 2017 суд постановил закрепить понятие третьего пола в книге регистрации актов гражданского состояния страны.
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Источник: korrespondent.net
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