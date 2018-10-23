Трамп обещает защищать права трансгендеров

Президент США Дональд Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Reuters.

Отмечено, что его заявление последовало за публикацией статьи в The New York Times, в которой говорилось, что американская администрация намерена добиться того, чтобы половая принадлежность человека закреплялась за ним при его рождении навсегда. Это означало бы, что далее в течение всей жизни он не смог бы изменить пол в своих документах.

Ранее в Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол.

В конце июня Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны позволять гражданам указывать в документах третий пол. В ноябре 2017 суд постановил закрепить понятие третьего пола в книге регистрации актов гражданского состояния страны.

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Источник: korrespondent.net