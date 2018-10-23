Лента RSS
Подписаться на ленту
23 октября 2018, вторник, 19:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
23. 10. 2018

В РФ согласовали урегулирование кризиса с Советом Европы

В Министерстве иностранных дел России заявили, что на заседании во вторник, 23 октября, были согласованы шаги по урегулированию кризисной ситуации в Совете Европы. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Согласованы дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его устава", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники заседания рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ. В ведомстве подчеркнули, что возникшая кризисная ситуация вызвана "противоправными дискриминационными мерами" ПАСЕ в отношении российской делегации.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ в следующем году.

В МИД РФ считают, что возможности для преодоления кризиса в отношениях с ПАСЕ еще существуют.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.