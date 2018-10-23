Супрун объяснила, как правильно чихать

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как нужно чихать, чтобы не заразить других людей. Об этом говорится в ее посте, опубликованном в соцсети Facebook во вторник, 23 октября.

По словам Супрун, если болезнь застала врасплох, нужно стараться чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя.

"Опасные патогены любят путешествовать. Ладонь их плохо сдерживает в процессе чихания или кашля, так что они могут доставаться на расстояние до двух метров и более. Это одна из причин, почему грипп или простуда так быстро передается другим людям", - объяснила она.

И.о. главы Минзрава добавила, что если вы заболели и не смогли остаться дома, обязательно используйте хирургическую маску и бумажные салфетки.

Ранее Супрун посоветовала заниматься танцами, так как это очень полезно для здоровья. Также она предложила украинцам лечить некоторые болезни прослушиванием музыки.

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Источник: korrespondent.net