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23. 10. 2018

В Греции арестовали украинского моряка

В Греции взяли под стражу гражданина Украины, работавшего капитаном на судне ERATO под флагом Либерии. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации Ассоль во вторник, 23 октября.

Отмечается, что речь о моряке Шемонаеве В.Ю.

По сведениям родственников, он был задержан 2 октября 2018 года в аэропорту Афин якобы по запросу Интерпола.

"Родные моряка рассказывают, что основанием для подобных действий была информация о нахождении судна в районе с подозрительной активностью. То, что само судно ушло беспрепятственно после этого из Афин и продолжает работать, весь экипаж сменился и беспрепятственно убыл домой, а также то, что не было проведено ни одной экспертизы, ни предъявлено ни одного доказательства, может свидетельствовать о том, что веских оснований для подобных действий нет", - говорится в сообщении.

Сейчас в Греции находится омбудсмен Украины.

Ранее в МИД сообщили, что в тюрьмах за рубежом содержатся почти 300 украинских моряков.

Также сообщалось, что шесть граждан Украины были осуждены в Греции к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев.

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Источник: korrespondent.net

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