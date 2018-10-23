На Донбассе погиб военный

На Донбассе в течение текущих суток, 23 октября, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погибших или пострадавших не было.

Как сообщалось, заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, чьи полномочия заканчиваются в конце месяца, 22 октября отправился на Донбасс.

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Источник: korrespondent.net