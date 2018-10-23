Украина и Польша договорились по решению исторических споров - МИД

Украина и Польша договорились о том, каким образом двигаться вперед относительно исторических споров. Об этом во вторник, 23 октября, на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Польши заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает УНН.
По его словам, Украина и Польша никоим образом не должны обходить сложные вопросы истории.
"Поэтому мы сегодня говорили о том, каким образом мы можем идти дальше, в том смысле, чтобы восстановить памятники, которые идут в Польше и которые, безусловно, являются юридически закрепленными, и мы должны это сделать. Это также обязанность наших польских друзей и коллег. Но так же идти вперед с поисковыми работами, поскольку это важно для каждого", - подчеркнул Климкин.
По его мнению, политики должны заниматься проблемами современности и вопросами будущего, в то время как историки, совместно, должны заниматься вопросами прошлого.
"Что бы они не нашли - так мы должны им доверять - мы должны признать эти факты честно, с открытым сердцем, и я сказал - я готов либо сам, либо вместе с нашими польскими друзьями отдать дань уважения всем: как украинцам, так и полякам, которые трагически погибли в той истории... Поэтому мы договорились о том, каким образом мы можем двигаться вперед. Сейчас еще дополнительно над этим поработаем и очень надеюсь, что мы можем идти дальше", - сказал глава украинского МИД.
Ранее польские историки проигнорировали приглашение посетить Киев.
Перед этим главу Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича допросили в прокуратуре города Замость относительно его высказываний в Сагрыни на мероприятии по почтению памяти убитых польским подпольем украинцев - жителей этого села в марте 1944 года.
Также в польском правительстве жестко раскритиковали слова украинского посла Андрея Дещица о необходимости восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши.
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Источник: korrespondent.net
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