В Хмельницком правоохранители уничтожили около тонны наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Это произошло под наблюдением специальной комиссии силовиков, сообщает во вторник, 23 октября, пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что почти тонну наркотических средств растительного и синтетического происхождения полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств в рамках расследования уголовных производств, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницком полицейские сожгли тонну наркотиков

"Все они по завершении расследования и рассмотрения дел в суде были уничтожены путем сожжения. Приблизительная стоимость уничтоженных наркотиков по ценам "черного рынка" составляет около 1,5 миллиона гривен. Среди уничтоженного были как наркотики растительного происхождения - марихуана, маковая соломка, так и синтетические - амфетамин, метадон", - доложили в полиции.

Ранее в Одесской области правоохранители задержали 50-летнего жителя г. Болград, который хранил у себя дома около 40 килограммов наркотиков.

Также сообщалось, что в Одесской обрасти правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины 20 кг каннабиса, 10 кг свежих измельченных наркосодержащих растений и большое количество кустов конопли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net