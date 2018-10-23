Полиция задержала «антикоррупционеров», требовавших деньги с чиновников

Полиция задержала группу так называемых «антикоррупционеров», которые требовали средства из должностных лиц. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечено, что злоумышленники создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в государстве.

"Молодые люди требовали от работников государственных органов и коммерческих структур средства за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которая была ими сфальсифицирована. Во время обыска у одного из фигурантов обнаружен паспорт так называемой «Луганской народной республики2, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков у членов преступной группы выявлены документы, собранные и сфальсифицированы относительно потенциальных жертв. Кроме того, обнаружены вещи и предметы, которые использовались для угроз и насилия, а также огнестрельное оружие.

Как сообщается, организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства денег. В настоящее время проводится документирование преступной деятельности группы, а также выявление других фактов противоправных действий ее членов.

Ранее в Волынской области сотрудники СБУ задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. При этом банда действовала под видом Нацгвардии.

Также сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области прошли десятки обысков у членов группировки Белое братство. В ходе массовых обысков были задержаны четверо наркоторговцев, а также полицейские, крышевавшие их бизнес.

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Источник: korrespondent.net