В Украине зафиксировано семь случаев дифтерии

В Украине за девять месяцев 2018 года зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией (в 2017 году таких случаев не регистрировали). Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
В министерстве утверждают, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).
"Во время эпидемии дифтерии в Украине 1991-1998 гг., вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, заболели около 20 тысяч человек 696 из них умерли", - вспомнили в Минздраве.
Там также доложили, что по состоянию на 1 сентября в Украине были в наличии более 631,5 тыс. доз вакцины АДС, 4,3 млн доз АДС-М и почти 1,8 млн доз АКДС. При этом в ведомстве заверили, что в Украине достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток, которые есть во всех областях.
Напомним, 16 июля в Украине врачи подтвердили четвертый случай заболевания с диагнозом дифтерия.
Также сообщалось, что в Украине из-за нарушения требований законодательства запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Пентаксим, вакцины для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита.
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Источник: korrespondent.net
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