В Британии не успевают вовремя изменить законы до Brexit - СМИ

В Великобритании в парламент внесены всего 71 изменение в законодательство, необходимое для выхода страны из Евросоюза. В целом необходимо принять более 800 таких изменений, передает во вторник, 23 октября, The Times.
Как отмечается, ранее правительство заявляло, что для обеспечения функционирования британского законодательства до того, как Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, нужно от 800 до 1000 уставных инструментов (SIs).
"Но даже, несмотря на то, что почти половина времени для их утверждения уже прошла, лишь 9% необходимых изменений были внесены в парламент, что привело к опасениям, что Палата общин не сможет их вовремя утвердить", - пишет издание.
Отмечено, что министры используют SIs, также известные как вторичное законодательство, чтобы менять законы без прохождения всей законодательной процедуры. Правительство применило закон о выходе из ЕС, принятый в июне, чтобы скопировать закон ЕС в Британскую уставную книгу, но теперь ему необходимо использовать SIs для адаптации и устранения некоторых из этих законов, чтобы они имели смысл после Brexit.
"После жарких споров о способности парламента тщательно изучить SIs, правительство согласилось создать в парламенте комитеты для "просеивания", которые могут рекомендовать, чтобы спорные документы были одобрены до того, как они станут законом, но это только замедляет процесс. С представленных SIs пока только два завершили процесс парламентского контроля", - говорится в статье.
Ранее премьер-министру Великобритании Терезе Мэй члены партии Тори дали 72 часа на сохранение своего поста.
Перед этим Мэй заявила, что соглашение об условиях упорядоченного Brexit готово на 95%.
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Источник: korrespondent.net
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