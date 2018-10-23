В метро Рима сломался эскалатор с футбольными фанатами, есть раненые

В Риме на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор с футбольными фанатами. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ANSA, инцидент случился перед матчем между местной Ромой и московским ЦСКА.

Как сообщают очевидцы, на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор, который двигался с большой скоростью. После остановки болельщики, находившиеся на нем, начали падать друг на друга.



По предварительным данным, пять человек получили открытые переломы и ушибы. СМИ сообщают, что один человек остался без ноги.

Станция закрыта.

Внимание! Навидео присутствует ненормативная лексика!

Ранее в метро Киева распылили неизвестное вещество. В результате пострадали около десяти человек.

Также сообщалось, что на станции метро Олимпийская в столице в эскалаторе застряла нога ребенка.

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Источник: korrespondent.net