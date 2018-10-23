Права защитников Януковича нарушены - американский адвокат

В ходе процесса против бывшего президента Украины Виктора Януковича были нарушены права его защитников, заявил в комментарии Корреспондент.net во вторник, 23 октября, американский адвокат Стивен Шнейбаум.
Шнейбаум сообщил, что он приехал в Украину представлять интересы адвоката Виталия Сердюка и других защитников Януковича из юридической компании АверЛекс, против которых возбуждено уголовное дело.
По его мнению, процесс против Януковича является политически мотивированным.
"Например, тот факт, что этих адвокатов, моих клиентов, преследуют - подтверждает политический характер процесса", - заявил Шнейбаум.
Американский адвокат отметил, что он посетил Оболонский районный суд Киева, Генеральную прокуратуру Украины и Администрацию президента Украины с целью выяснить, кто был инициатором уголовного преследования адвокатов Януковича.
"C нами не захотели сотрудничать. У нас лишь приняли запросы в ГПУ и Администрации президента, но мы не смогли встретиться с представителями этих органов", - пояснил он.
"Я выражусь дипломатично: с нами работать в этих органах не хотели. По возвращению в США я опишу все произошедшее и проинформирую государственные органы США, а также представителей международных правозащитных организаций о серьезном нарушении прав адвокатов на защиту их клиента в Украине", - подчеркнул Шнейбаум.
Напомним, что в августе 2018 года Киевская местная прокуратура №5 открыла уголовное производство против частных адвокатов экс-президента Виктора Януковича за то, что они препятствовали его государственному защитнику.
Инцидент произошел во время заседания суда 16 августа. Ведомство открыло производство против адвокатов АверЛекс по материалам Оболонского управления полиции.
Согласно документам, группа лиц препятствовала деятельности бесплатного адвоката, назначенного Януковичу государством. Производство открыто по статье 397 Уголовного кодекса (Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).
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Источник: korrespondent.net
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