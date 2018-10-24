Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 01:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным


Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 23 октября, что, вероятно, проведет встречу с лидером России Владимиром Путиным в ноябре в Париже, сообщает телеканал CNBC.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", – сказал он журналистам, говоря о своей планируемой поездке в Париж, где 11 ноября отметят 100-летие окончания Первой Мировой войны.

"Встреча еще не организована. Вероятно, это будет сделано", – отметил Трамп.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. Позже стало известно, что американский лидер пригласил Путина приехать в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.