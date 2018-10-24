Вывод из госбанка $20 млн: появились подробности



Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 23 октября, задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов Ощадбанка, сообщает пресс-служба НАБУ.



Отмечается, что среди подозреваемых – два действующих и один бывший чиновник государственного банка Ощадбанк.



"Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления Ощадбанка), бывшего начальника управления проектного финансирования Ощадбанка (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования Ощадбанка (в настоящее время – руководитель указанного управления госбанка)", – сообщили в НАБУ.



Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний Креатив, а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик.



Сообщается, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний Креатив, которые были в сговоре с лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму в 20 млн долларов для "покупки семян подсолнечника". После получения суммы владельцы Креатива вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.



"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием", – отметили в НАБУ.











В Киеве чиновника задержали на взятке в 650 тысяч гривен Детективы Антикоррупционного бюро осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.



Ранее сообщалось, что депутата Верховной Рады подозревают в хищении 20 млн долларов госбанка.

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Источник: korrespondent.net