Столкновение авто полиции и фуры на Львовщине: умер второй патрульный

Госпитализированный 20 октября в результате ДТП на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская 31-летний лейтенант полиции скончался в больнице в ночь на среду, 24 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега – Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка", – говорится в сообщении.



Напомним, 20 октября во Львовской области произошло ДТП, в результате которого при исполнении служебных обязанностей погиб 22-летний полицейский из Львова, а его напарника госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net