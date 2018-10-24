Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 02:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

Столкновение авто полиции и фуры на Львовщине: умер второй патрульный

 
Госпитализированный 20 октября в результате ДТП на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская 31-летний лейтенант полиции скончался в больнице в ночь на среду, 24 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
 
"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега – Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка", – говорится в сообщении.
 
Напомним, 20 октября во Львовской области произошло ДТП, в результате которого при исполнении служебных обязанностей погиб 22-летний полицейский из Львова, а его напарника госпитализировали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.