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24. 10. 2018

Убийство журналиста: США закрыли въезд в страну 21 саудовцу


Власти США отозвали американские визы или запретили въезд в страну 21 представителю Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что подавляющее большинство саудовцев, которые попали под санкции, имеют американские визы.

Список представителей Саудовской Аравии, которым запретили бывать в США не приводится.

Напомним, Хашукджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября. В генпрокуратуре заявили, что в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net

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