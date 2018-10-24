Трамп назвал "полным фиаско" убийство саудовского журналиста



Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является "полным фиаско". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что казни Хашукджи или попытки скрыть его убийство "не должно было быть, потому что не должно было быть".

"Я бы сказал, что с самого начала это (убийство Хашукджи – ред.) было полным фиаско", – заявил Трамп.

Кроме того, президент США обеспокоен волной негативной информации об убийстве саудовского журналиста. Трамп уверен, что это отрицательно влияет на его имидж.



Источники в Белом доме сообщают, что глава государства раздражен обилием негатива на новостных каналах в связи с убийством Хашукджи. По мнению Трампа, СМИ критикуют администрацию США за недостаточно жесткую реакцию на случившееся.

Напомним, Хашукджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября. В генпрокуратуре заявили, что в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net