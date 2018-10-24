Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 04:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

В Эстонии лихачам на дорогах предлагают записаться в доноры органов


В Эстонии полиция начала раздавать автомобильным лихачам листовки с предложением стать донорами органов, сообщает Интерфакс.
 
"На некоторых превышающих предельную скорость водителей не действует ни беседа, ни наказание. Цель этих карточек – заставить водителя задуматься о возможном последствии своего поведения. Если водитель решил, что постоянное превышение скорости – его образ жизни, то мы советуем ему заполнить волеизъявление для пожертвования своих органов и тканей, если спешка будет иметь для него самые тяжелые последствия", – рассказала ведущий работник охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
 
По ее словам, большая часть донорских органов получена от людей, которые погибли в дорожно-транспортных происшествиях.

Встречу донора спермы с 19 детьми сняли на видео
 
Напомним, ранее Нидерланды узаконили автоматическое донорство в случае смерти. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.