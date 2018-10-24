В Эстонии лихачам на дорогах предлагают записаться в доноры органов



В Эстонии полиция начала раздавать автомобильным лихачам листовки с предложением стать донорами органов, сообщает Интерфакс.



"На некоторых превышающих предельную скорость водителей не действует ни беседа, ни наказание. Цель этих карточек – заставить водителя задуматься о возможном последствии своего поведения. Если водитель решил, что постоянное превышение скорости – его образ жизни, то мы советуем ему заполнить волеизъявление для пожертвования своих органов и тканей, если спешка будет иметь для него самые тяжелые последствия", – рассказала ведущий работник охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.



По ее словам, большая часть донорских органов получена от людей, которые погибли в дорожно-транспортных происшествиях.



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Напомним, ранее Нидерланды узаконили автоматическое донорство в случае смерти.

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Источник: korrespondent.net