Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 07:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

В Сирии освободили из плена японского журналиста


В Сирии освобожден японский журналист Дзюмпэй Ясуда, который три года назад был захвачен в плен террористами из Аль-Каиды, сообщает Anadolu Agency.
 
Представитель правительства Японии Есихидэ Суга рассказал, что в данное время 44-летний журналист находится в бюро по приему мигрантов в турецком районе Антакья. 
 
"В настоящее время ожидается подтверждение от властей Японии является ли данное лицо японским журналистом Дзюмпэем Ясуда, который в 2015 году нелегально перешел через территорию Турции в Сирию, где был захвачен в заложники", – говорится в заявлении администрации турецкой провинции Хатай.
 
Японский журналист Дзюмпей Ясуда въехал в Сирию через территорию Турции в 2015 году, где и был захвачен в заложники террористами из Аль-Каида. За освобождение журналиста боевики просили 10 миллионов долларов, но правительство Японии отвергли это требование.

Напомним, ранее в Нигерии из плена Боко Харам освободили более 800 детей, а в Ливии из плена освободили четырех украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.