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24. 10. 2018

В Сумской области пытались убить бизнесмена


В Сумской области правоохранители расследуют обстоятельства покушения на убийство начальника Восточной группы филиала Секюрайти, деятельность которого связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей, сообщает пресс-служба прокуратура области.
 
"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО Секюрайти сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве начислено 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", – говорится в сообщении.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч.2 ст.15 п.1, 5, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.
 
Напомним, ранее в Николаеве бизнесмена расстреляли во дворе дома, а в Одессе пытались взорвать полицейскую.

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Источник: korrespondent.net

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