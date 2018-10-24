В Сумской области пытались убить бизнесмена



В Сумской области правоохранители расследуют обстоятельства покушения на убийство начальника Восточной группы филиала Секюрайти, деятельность которого связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей, сообщает пресс-служба прокуратура области.



"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО Секюрайти сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве начислено 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", – говорится в сообщении.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч.2 ст.15 п.1, 5, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.



Напомним, ранее в Николаеве бизнесмена расстреляли во дворе дома, а в Одессе пытались взорвать полицейскую.

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Источник: korrespondent.net