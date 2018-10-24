Трамп усомнился в своем выборе главы Финрезерва



Президент США Дональд Трамп считает, что назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) было ошибкой, пишет The Wall Street Journal.

По мнению американского лидера, каждый раз, когда США "совершают что-то великое", Пауэлл повышает процентную ставку. Трамп предположил, что это радует председателя ФРС.

Президент США также выразил мнение, может, слишком рано, что ему следует сожалеть о назначении Пауэлла.

Напомним, в сентябре ФРС приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам до с 2 до 2,25% годовых. Это третье повышение за 2018 год − предыдущие были в марте и июне, а четвертое ожидается в декабре.

Трамп уверен, что более высокие ставки могут сказаться на покупательской способности граждан.

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Источник: korrespondent.net