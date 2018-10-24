Итоги 23.10: Мега-ДТП в Киеве, хищения в Ощадбанке



РПЦ отказалась подчиняться решениям Константинопольского патриархата

Российская православная церковь не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата.



"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", – заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.

В России рассказали, в чем суть новых санкций против Украины

Новые российские санкции будут блокировать украинские активы на территории РФ и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из России в Украину.

"Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, находящихся на территории РФ, то есть запрет совершать с ними любые действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, находящихся в источниках, расположенных на территории России. То есть о запрете вывоза капитала", – пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев суть ограничений, добавив, что намерен подписать решение о санкциях в ближайшее время.

В центре Киева автокран снес десятки автомобилей

На бульваре Леси Украинки в Киеве автокран без тормозов снес на своем пути около 20автомобилей. В результате аварии к медикам обратились три человека. Двоим из них оказали помощь на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство.

Украина подала жалобу в ВТО на Армению и Кыргызстан

Украина направила во Всемирную торговую организацию жалобу относительно антидемпинговых пошлин Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы. Украина заявила, что Армения и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, должны были постепенно отменить ошибочные и превышающие необходимый уровень пошлины.

Падение промпроизводства в Украине ускорилось

В Украине объемы промышленного производства в сентябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%.

За январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2%, в перерабатывающей промышленности – 1,6%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха – 2,2%.

Депутата подозревают в хищении миллионов долларов из госбанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов Ощадбанка. Среди подозреваемых – народный депутат, который с помощью близких родственников и партнеров по бизнесу вывел из банка средства.

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Источник: korrespondent.net