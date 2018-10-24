В США на трассу упал раритетный самолет

В американском штате Калифорния у города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил телеканал NBC.

Отмечено, что крылья самолета были окрашены в цвета и имели маркировку немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.

Как доложили в Департаменте пожарной охраны округа Лос-Анджелес, после аварии пилот самолета покинул его и "ушел". Также спасатели отметили действия пилота, который попытался не врезаться в машины, ехавшие по дороге.

Известно, что самолет мог принадлежать к группе Condor Squadron, которые выполняют макетные боевые соревнования на воздушных шоу и летают над парадами. Эта организация посвящена сохранению авиации.

Отмечается, что совет по безопасности и федеральная авиационная администрация собираются расследовать этот инцидент.

Напомним, 18 октября самолет Л-39 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края РФ. Он упал в Азовской море.

На следующий день спасатели нашли самолет под водой без экипажа.

Позже выяснилось, что погибли оба летчика российского учебного самолета Л-39, упавшего в Азовское море.

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Источник: korrespondent.net