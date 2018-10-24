Сутки на Донбассе: девять обстрелов, погиб военный

За прошедшие сутки, 23 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты уменьшили число обстрелов, но опять применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В боевых действиях погиб один украинский военный, сообщает в среду, 24 октября, пресс-центр ООС в Facebook.
В частности, указано, что сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В целом прицельные обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
"Командиры подразделений Объединенных сил прибегали к решительным действиям по подавлению вражеского огня. В ходе боевых действий один военнослужащий ООС погиб, раненых нет", - доложили в штабе.
Ранее заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко сообщил, что город Счастье обстреляли из артиллерии.
Вскоре в штабе операции Объединенных сил заявили о ложности распространенной информации об обстреле сепаратистами города Счастье.
Также сообщалось, что в Донецкой области подорвался автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк.
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Источник: korrespondent.net
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