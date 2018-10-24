В США назвали срок создания космических войск

Американские космические войска, создание которых анонсировалось администрацией Дональда Трампа в августе, будут сформированы не позднее 2020 года. Об этом заявил во вторник, 23 октября, вице-президент США Майк Пенс, передает Голос Америки.

По его словам, Трамп вскоре попросит Конгресс объединить в одну команду военных и гражданских экспертов, отвечающих за безопасность в космосе.

Вместе с тем объединенное Космическое командование будет формироваться по образцу уже действующего Командование войск специального назначения, уточнил Пенс. Он рассказал, что Национальный космический совет передал соответствующие рекомендации президенту.

По мнению Пенса, Агентство космического развития должно позаботиться о создании новых технологий. Вице-президент доложил, что сейчас над обеспечением космической безопасности США работают около 60 тысяч человек. Они занимаются этими вопросами в штате различных военных и разведывательных ведомств.

"На первом этапе (космические войска) будут выглядеть как другие, уже действующие, виды Вооруженных Сил. Речь (пока) идет о консолидации (ресурсов), а в будущем Конгресс и президентские администрации смогут расширять и развивать космические войска", - заявил Пенс.

При этом он добавил, что, начиная со следующего года, администрация Трампа начнет совместную работу с Конгрессом над принятием закона об учреждении самостоятельных космических войск. Новые войска учредят не позднее 2020 года, пообещал Пенс.

"Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море, и Америка будет доминировать там точно так же, как сейчас мы доминируем здесь на Земле", - заявил вице-президент США.

Ранее стало известно, что В США намерены создать военные космические силы.

Накануне сообщалось, что США намерены разместить в космосе элементы системы ПРО.

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Источник: korrespondent.net