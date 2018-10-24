В Киевской области на пожаре в доме погибли двое детей

В Киевской области в селе Сотниковка Яготинского района во время пожара в частном доме погибли три человека, двое из них - дети. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Во вторник, 23 октября, в 20:53 в с. Сотниковка Яготинского района, в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека (из них два ребенка 2014 и 2016 г. р.)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что спасатели ликвидировали пожар в 22:05. К тушению привлекались десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Одессе на стадионе Черноморец 23 октября случился пожар.

Перед этим в Одессе произошел сильный пожар на морском побережье. Огонь уничтожил 16 домиков-куреней для отдыха и здание приемной, выгорело 600 квадратных метров территории.

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Источник: korrespondent.net