Деньги все решат? Как Саудовская Аравия ответит за убийство журналиста

Главный международный скандал последних дней набирает обороты. Всплывает все больше фактов о зверском убийстве журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Вот только привлекут ли Саудовскую Аравию к какой-то ответственности за такие действия? Или для богатых и международный закон не писан?

Спланированное убийство

Саудовская Аравия признала смерть Хашогги только через 17 дней после его исчезновения, а консул в Стамбуле к тому времени уже покинул Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланировано. Хотя Саудовская Аравия сейчас утверждает, что его случайно убили в ходе ссоры и драки.

Эр-Рияд говорит, что ведется расследование и под следствием находятся 18 граждан Саудовской Аравии, кто они - не разглашают.

"Джамаль Хашогги стал жертвой зверского убийства. Признание убийства было большим шагом со стороны Саудовской Аравии, но теперь мы ожидаем, что виновные будут привлечены к ответственности. Это было заранее спланированное убийство, и у нас есть доказательства. Но мы должны знать, по чьему приказу это было сделано. Почему до сих пор не найдено тело? Если тело отдали местным сообщникам, кто эти сообщники? Эр-Рияд обязан назвать имена", - сказал Эрдоган.

1 октября, за день до смерти Хашогги, группа из трех человек прибыла в Стамбул из Саудовской Аравии. На следующий день прилетела вторая группа из трех человек. Вместе они посетили генконсульство Саудовской Аравии.

Третья группа из девяти человек, включая генералов, прибыла в Стамбул на частном самолете также 2 октября, но позже.

Хашогги 2 октября прибыл в консульство, после чего его уже никто не видел, а невеста сообщила, что его держат там против его воли. На следующий день 15 граждан Саудовской Аравии покинули Стамбул.

Система наблюдения в консульстве была деактивирована перед убийством Хашогги.

Турецкие СМИ сообщили, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Приказ советника принца

Приказ убить Хашогги по Skype отдал советник и один из ключевых членов приближенного к наследному принцу Саудовской Аравии круга Сауд аль-Кахтани, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору.

Аль-Кахтани много лет был частью внутреннего круга наследного принца Мохаммеда бин Салмана. В его обязанности входило защищать королевскую семью, в том числе принца Мохаммеда, от нападок в социальных сетях.

По данным СМИ, аль-Кахтани стоит за созданием армии троллей, направленной против критиков режима, таких как Хашогги. Аль-Кахтани координировал аресты сотен представителей элиты Саудовской Аравии и проводил задержание премьер-министра Ливана.

Аль-Кахтани был среди 5 саудовских чиновников, уволенных королевским двором Саудовской Аравии после международного резонанса, вызванного убийством Хашогги.

По данным источников, аль-Кахтани принимал непосредственное участие в допросе Хашогги через Skype. Когда Хашогги доставили в комнату в саудовском консульстве, аль-Кахтани был на связи и начал оскорблять журналиста, на что тот ответил оскорблениями в ответ. Вскоре советник наследного принца приказал своей команде разобраться с журналистом: "Принесите мне голову пса", - цитирует аль-Кахтани источник в турецкой разведке.

По данным источников, запись Skype-разговора имеется в распоряжении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но он отказывается предоставлять его американцам.

Реакция мира

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала убийство Хашогги "ужасом" и пообещала остановить экспорт немецких вооружений в Эр-Рияд до тех пор, пока дело не будет расследовано.

"Его нужно расследовать. Пока это все окончательно не выяснится, экспорта оружия в Саудовскую Аравию не будет. Я заверяю вас в этом очень решительно", - сказала Меркель.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер призвал другие страны-члены Европейского союза последовать ее примеру и прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию, чтобы усилить давление на Эр-Рияд по делу Хашоги.

В этом году Берлин утвердил экспорт оружия на сумму более 400 миллионов евро (462 миллиона долларов) в Саудовскую Аравию, что делает ее вторым по величине покупателем немецкого оружия после Алжира.

Франция же отказалась однозначно ответить, рассматривает ли она возможность приостановки продажи оружия Саудовской Аравии, после того, как Германия призвала других следовать ее примеру.

Отвечая на вопрос, не согласится ли Париж с призывом Берлина приостановить продажу оружия, заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Оливье Говен заявил лишь о том, что политика контроля над торговлей оружия в Франции является строгой и основанной на анализе отдельных случаев министерским комитетом.

"Экспорт оружия в Саудовскую Аравию рассматривают в этом контексте", - заявил он на ежедневном брифинге, не уточняя.

Париж и Эр-Рияд пользуются тесными дипломатическими и торговыми отношениями, охватывающими энергетику, финансы и оружие. С 2008 по 2017 год Саудовская Аравия стала вторым по величине покупателем французского вооружения по договорам на общую сумму более 11 миллиардов евро. По данным французского министерства обороны, только в 2017 году были утверждены лицензии, которые потенциально будут стоить саудитам 14,7 миллиардов евро.

Дилемма Трампа

Но сложнее всего принять решение по санкциям против Саудовской Аравии США.

Свою первую поездку за границу в качестве президента Дональд Трамп совершил в Саудовскую Аравию. В мае 2017 года он был там по-королевски принят. На улицах столицы висели огромные плакаты с изображением короля Саудовской Аравии и Дональда Трампа с лозунгом: "Вместе мы победим".

С самого начала своего мандата Дональд Трамп, который и прежде поддерживал деловые отношения с королевством, делал все, чтобы укрепить отношения с монархией Персидского залива.

Теперь же Трампу нужно сохранить своего исторического союзника и контракты на оружие на 110 миллиардов долларов и как-то ответить на жестокое убийство журналиста.

В деле Хашогги Дональд Трамп оказался зажат в тиски, пишет западная пресса. Он осудил убийство журналиста, но сделал это неохотно, отмечает автор статьи.

Дональд Трамп очень ясно выразился на телеканале Fox Business. "Мы нуждаемся в Саудовской Аравии для борьбы против терроризма, против того, что происходит в Иране и в других местах", - заявил он, настаивая на огромной важности для американской экономики "огромного контракта на оружие в 100 миллиардов долларов", заключенного в мае 2017 года с суннитским королевством. Контракта, который "представляет собой 500 тысяч рабочих мест".

Но под мировым давлением Трамп все-таки объявил об "очень тяжелых санкциях" в случае доказанной ответственности Эр-Рияда. Но в конечном итоге последняя версия саудитов о том, что журналист случайно умер в драке, его вполне устроила.

Госсекретарь Майк Помпео на прошлой неделе ездил в Эр-Рияд и был относительно осторожен и спокоен по поводу дела Хашогги. Но когда Эр-Рияд признал смерть саудовского журналиста, Стивен Мнучин, министр финансов США, разыграл другую партию. Из Тель-Авива, где он находился по делам, он сказал, что "это первый позитивный шаг, но его недостаточно". В ноябре он отправится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить финансирование терроризма, но уже подтвердил, что, как и многие иностранные высшие должностные лица, он будет бойкотировать экономический форум, запланированный на этой неделе в Эр-Рияде.

Такие колебания и перемены тона отразились на нефтяных ценах, поскольку Саудовская Аравия является первым мировым экспортером нефти. Однако Эр-Рияд не имеет "никаких намерений" размахивать этим стратегическим оружием и внедрять эмбарго, как в 1973 году, сказал в понедельник саудовский министр энергетики.

По причине этих стратегических целей и задач упомянутые "очень тяжелые санкции" могут никогда не воплотиться в реальность.

Источник: korrespondent.net